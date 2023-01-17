Вашкова Анастасия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1840 и 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1818 ст.
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Вашкова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1824 ст.
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Вашкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.
Сын: Вашков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1830
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: Вашкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1836
Дочь: Вашкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Смерть
Между 1840 и 1842