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Вашкова Анастасия Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1840 и 1842

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1818 ст.

Муж: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Вашкова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1824 ст.

Сын: Вашков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Вашкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.

Сын: Вашков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.09.1830

Сын: Вашков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Вашкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1836

Дочь: Вашкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1840 и 1842
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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