Колбинцева (Любимова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Любимова) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.05.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1870

Отец: Любимовъ Матвѣй

Мать: Любимова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1889

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Колбинцевъ Николай

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Колбинцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1895

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Колбинцевъ Матвей

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Колбинцева Марья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Колбинцевъ Александръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1912

Сын: Колбинцевъ Георгий

Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Степанъ

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