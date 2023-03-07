Колбинцева (Любимова) Марія
Место рождения
Дата рождения30.05.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1870
Отец: Любимовъ Матвѣй
Мать: Любимова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
23.11.1889
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.12.1891
Сын: Колбинцевъ Николай
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.01.1894
Сын: Колбинцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.09.1895
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Колбинцевъ Матвей
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Колбинцева Марья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.09.1909
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.08.1912
Сын: Колбинцевъ Георгий
Отец ребёнка: Колбинцевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Степанъ