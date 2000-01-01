Куракина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Куракин Федор Семенович

Отец ребёнка: Куракин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Куракин Гаврила Семенович

Отец ребёнка: Куракин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Куракин Осип Семенович

Отец ребёнка: Куракин Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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