Сажида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1893
Сын: Мубаракшах Мухаметсафович
Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров
Рождение ребёнка
29.08.1896
Сын: Гинаятулла Мухаметсафович
Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров
Рождение ребёнка
21.11.1899
Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров
Рождение ребёнка
12.12.1903
Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров
Место жительства
Неизвестно