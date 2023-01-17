Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1893

Сын: Мубаракшах Мухаметсафович

Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1896

Сын: Гинаятулла Мухаметсафович

Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Абдулкабир Мухаметсафин

Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Латифулла Мухаметсафович

Отец ребёнка: Мухаметсафа Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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