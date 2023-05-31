Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1737

Муж: Михаил Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1742 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1744 ст.

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фадеев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фадеев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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