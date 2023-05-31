Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1737
Муж: Михаил Фадеев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фадеев
Рождение ребёнка
03.02.1742 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фадеев
Рождение ребёнка
30.03.1744 ст.
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фадеев
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фадеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фадеев
Смерть
Неизвестно