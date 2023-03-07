Чиркова (Ардашева) Татьяна Ермалова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ардашев Ермил Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1816 ст.
Муж: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
22.07.1818 ст.
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
28.01.1821 ст.
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
1829
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Чиркова Милания Романова
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1836
Дочь: Коробова Степанида Романова
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816