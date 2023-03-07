Чиркова (Ардашева) Татьяна Ермалова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Ардашева) Татьяна Ермалова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

1818 г.р.
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1819 г.р.
1821 г.р.
Между 1822 и 1826 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ардашев Ермил Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1816 ст.

Муж: Чирков Роман Гурьев

За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1818 ст.

Сын: Чирков Малахий Романович

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чирков Макар Романович

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
28.01.1821 ст.

Сын: Чирков Иван Романович

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826

Сын: Чирков Ефим Романович

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Чиркова Милания Романова

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1836

Дочь: Коробова Степанида Романова

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чирков Карп Романович

Отец ребёнка: Чирков Роман Гурьев

Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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