Ардашев Ермил Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ардашев Герасим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1770 ст.
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Чиркова Татьяна Ермалова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно