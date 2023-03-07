Ардашев Ермил Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардашев Ермил Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ардашев Герасим Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1770 ст.

Жена: Ардашева Евдокия Киприянова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ардашев Тимофей Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Чиркова Татьяна Ермалова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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