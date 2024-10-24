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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло ? Георгиевич

Отец ребёнка: Довгялло Григорий (Георгий) Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Довгялло) ? Георгиевна

Отец ребёнка: Довгялло Григорий (Георгий) Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло ? Георгиевич

Отец ребёнка: Довгялло Григорий (Георгий) Францевич

Смерть
Неизвестно

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