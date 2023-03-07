Ерофеева (Рябцева) Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно