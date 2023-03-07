Ерофеева (Рябцева) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Рябцева) Агафья Федоровна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: Рябцева Елизавета Алашеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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