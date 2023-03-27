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Repaszkÿ Miklos (Nicolaus)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Repaszkÿ Janos

Мать: Anna

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