Попов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился 1897
умер 1982
Супруги
(Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА18.10.1900 г.р.
Дети
Вентцель ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ1936 г.р.
(Вентцель) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА08.11.1937 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Рождение ребёнка
08.11.1937
Дочь: (Вентцель) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Смерть
1982