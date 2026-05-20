Попов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Попов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1897

умер 1982

Супруги
(Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА18.10.1900 г.р.
Дети
Вентцель ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ1936 г.р.
(Вентцель) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА08.11.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Бракосочетание
Около 1935

Жена: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
1936

Сын: Вентцель ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
08.11.1937

Дочь: (Вентцель) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: (Вентцель) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Смерть
1982

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