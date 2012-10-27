Ehrlich Ulo
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1938
Отец: Ehrlich Arnold
Мать: Ehrlich Enda
Рождение ребёнка
1966
Сын: Ehrlich Aavo
Мать ребёнка: Ehrlich Raissa
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Ehrlich Ular
Мать ребёнка: Pоldoja Ilme
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pоldoja Ilme
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ehrlich Leho
Мать ребёнка: Ehrlich Raissa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ehrlich Raivo
Мать ребёнка: Ehrlich Raissa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ehrlich Raissa