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Ehrlich Ulo

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1938

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.
1950 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1938

Отец: Ehrlich Arnold

Мать: Ehrlich Enda

Рождение ребёнка
1966

Сын: Ehrlich Aavo

Мать ребёнка: Ehrlich Raissa

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Ehrlich Ular

Мать ребёнка: Pоldoja Ilme

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pоldoja Ilme

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ehrlich Leho

Мать ребёнка: Ehrlich Raissa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ehrlich Raivo

Мать ребёнка: Ehrlich Raissa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ehrlich Raissa

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