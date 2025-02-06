Жабин Роман Макарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабин Роман Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жабин Макар Леонтьевич

Мать: Жабина (--) Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина (Паршикова) Федосья Степановна

Рождение ребёнка
06.07.1879 ст.

Сын: Жабин Михаил Романович

Мать ребёнка: Жабина (Паршикова) Федосья Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/74
Смерть
Неизвестно

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