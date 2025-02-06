Жабин Роман Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1879 ст.
Мать ребёнка: Жабина (Паршикова) Федосья Степановна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/74
Смерть
Неизвестно