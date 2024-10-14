Долгушев Иван Кузьмич 26.12.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев Иван Кузьмич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 26.12.1815

умер 04.10.1875

Отец
Долгушев Кузьма Степанович1785 г.р.
Мать
Долгушева Марья Яковлевна1784 г.р.
Супруги
Долгушева Афимья Ефимовна1821 г.р.
Дети
(Долгушева) Татьяна Ивановна1837 г.р.
Папушева (Долгушева) Мавра Ивановна1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1815

Отец: Долгушев Кузьма Степанович

Мать: Долгушева Марья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева Афимья Ефимовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Долгушева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Папушева (Долгушева) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Долгушева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Долгушев Семен Иванович

Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна

Смерть
04.10.1875

Причина смерти: натурою

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