Долгушев Иван Кузьмич
мужской, родился 26.12.1815
умер 04.10.1875
ОтецДолгушев Кузьма Степанович1785 г.р.
МатьДолгушева Марья Яковлевна1784 г.р.
Супруги
Долгушева Афимья Ефимовна1821 г.р.
Дети
(Долгушева) Татьяна Ивановна1837 г.р.
Папушева (Долгушева) Мавра Ивановна1840 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Долгушева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Папушева (Долгушева) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Долгушева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Долгушева Афимья Ефимовна
Смерть
04.10.1875