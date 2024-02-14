Калекина Люба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекин) Хася
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекин) Эня
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекин) Роня
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Иус
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Песах
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калекин Давид
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Калекин Энох
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Калекин Иосиф (Осип)
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Калекин Семен
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Смерть
Неизвестно