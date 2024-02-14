Калекина Люба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекина Люба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекин) Хася

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекин) Эня

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекин) Роня

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Иус

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Песах

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калекин Давид

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Калекин Энох

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Калекин Иосиф (Осип)

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Калекин Семен

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Смерть
Неизвестно

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