Нарышкин Пётр Александрович
мужской, родился 22.06.1773, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Около 1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецНарышкин Александр Иванович1735 г.р.
МатьНарышкина (Трубецкая) Анна Никитична09.10.1737 г.р.
Супруги
Нарышкина (Андреевская) Екатерина СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1773
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Урусова (Нарышкина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Нарышкина (Андреевская) Екатерина Степановна
Смерть
Около 1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург