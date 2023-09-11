Нарышкин Пётр Александрович 22.06.1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Пётр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.06.1773, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Около 1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Нарышкин Александр Иванович1735 г.р.
Мать
Нарышкина (Трубецкая) Анна Никитична09.10.1737 г.р.
Супруги
Нарышкина (Андреевская) Екатерина СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
Урусова (Нарышкина) Александра Петровна1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1773

Отец: Нарышкин Александр Иванович

Мать: Нарышкина (Трубецкая) Анна Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина (Андреевская) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Урусова (Нарышкина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Нарышкина (Андреевская) Екатерина Степановна

Смерть
Около 1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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