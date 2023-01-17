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Черкашин Николай

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Место рождения

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1989

Отец: Черкашин Владимир

Мать: Черкашина Нина

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
06.10.2012

Жена: Черкашина Анастасия

Рождение ребёнка
Около 2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкашина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Егор

Мать ребёнка: Черкашина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Мирон

Мать ребёнка: Черкашина Анастасия

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