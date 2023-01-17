Черкашин Николай
Место рождения
Дата рождения10.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1989
Отец: Черкашин Владимир
Мать: Черкашина Нина
Бракосочетание
06.10.2012
Жена: Черкашина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкашина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Егор
Мать ребёнка: Черкашина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Мирон
Мать ребёнка: Черкашина Анастасия