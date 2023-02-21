Черкашина (Черкашина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Черкашина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.2012

Муж: Черкашин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Около 2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Егор

Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Мирон

Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович

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