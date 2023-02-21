Черкашина (Черкашина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.2012
Рождение ребёнка
Около 2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Егор
Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Мирон
Отец ребёнка: Черкашин Николай Владимирович