(Котенко) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котенко) Параскева Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.

Отец: Котенко Григорий Федорович

Мать: Котенко Парасковья Прокопьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-1?i=340&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.09.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Наумович Котенко
Восприемник
19.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Наумович Котенко
Восприемник
02.02.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Антоновна Котенко
Восприемник
24.05.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Захарович Пархоменко
Восприемник
13.12.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Спиридон Иванович Котенко
Восприемник
23.12.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Евгения Ивановна Котенко
Восприемник
14.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Романович Белокур
Смерть
Неизвестно
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