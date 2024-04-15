(Котенко) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-1?i=340&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.10.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.09.1903 ст.
Иосиф Наумович Котенко
Восприемник
19.10.1905 ст.
Иван Наумович Котенко
Восприемник
02.02.1906 ст.
Анна Антоновна Котенко
Восприемник
24.05.1906 ст.
Михаил Захарович Пархоменко
Восприемник
13.12.1906 ст.
Спиридон Иванович Котенко
Восприемник
23.12.1907 ст.
Евгения Ивановна Котенко
Восприемник
14.08.1908 ст.
Максим Романович Белокур
Смерть
Неизвестно