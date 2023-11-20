Лейхтенбергский Георгий Николаевич
мужской, родился 10.12.1872, Рим
умер 09.08.1929, замок Зееон, Бавария, Германское государство
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Угричич-Требинская (Лейхтенбергская) Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Сын: Лейхтенбергский Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Дочь: Меллер-Закомельская (Лейхтенбергская) Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Дочь: Каранфилова (Лейхтенбергская) Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Сын: Лейхтенбергский Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Сын: Лейхтенбергский Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна