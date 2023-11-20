Лейхтенбергский Георгий Николаевич 10.12.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.12.1872, Рим

умер 09.08.1929, замок Зееон, Бавария, Германское государство

Супруги
Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна09.08.1872 г.р.
Дети
Угричич-Требинская (Лейхтенбергская) Елена Георгиевна02.06.1896 г.р.
Лейхтенбергский Дмитрий Георгиевич18.04.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1895

Жена: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Угричич-Требинская (Лейхтенбергская) Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Лейхтенбергский Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.05.1900

Дочь: Меллер-Закомельская (Лейхтенбергская) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Каранфилова (Лейхтенбергская) Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1903

Сын: Лейхтенбергский Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.05.1905

Сын: Лейхтенбергский Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.08.1929
замок Зееон, Бавария, Германское государство

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