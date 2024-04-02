Вареник Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Безверхая Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коледина Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вареник Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно