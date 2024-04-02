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Вареник Дмитрий Васильевич

Место рождения

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910

Отец: Вареник Василий Игнатович

Мать: Вареник Евгения Неизвестно

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Безверхая Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коледина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вареник Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вареник Пелагея Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареник Пелагея Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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