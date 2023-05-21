Вареник Пелагея Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Безверхая Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коледина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вареник Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно