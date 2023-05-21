Вареник Пелагея Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник Пелагея Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Безверхая Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коледина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вареник Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вареник Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареник Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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