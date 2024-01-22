Прохорова Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Евдокия Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Епифан Евсеевич

Рождение ребёнка
25.04.1815

Дочь: Никифорова Мавра Епифановна

Отец ребёнка: Никифоров Епифан Евсеевич

Рождение ребёнка
10.07.1833

Сын: Никифоров Николай Епифанович

Отец ребёнка: Никифоров Епифан Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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