Прохорова Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1815
Дочь: Никифорова Мавра Епифановна
Отец ребёнка: Никифоров Епифан Евсеевич
Рождение ребёнка
10.07.1833
Сын: Никифоров Николай Епифанович
Отец ребёнка: Никифоров Епифан Евсеевич
Смерть
Неизвестно