Коновалов Петр Тархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Коновалов Тарх
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Коновалова Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Коновалова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Коновалов Нестер Петрович
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно