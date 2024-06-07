Коновалов Петр Тархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Петр Тархович

Коновалов Петр Тархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Коновалов Тарх

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Коновалова Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Коновалова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Коновалов Нестер Петрович

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.