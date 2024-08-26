Доильницын Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716
Сын: Доильницын Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Доильницын Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Доильницын Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1745