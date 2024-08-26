Доильницын Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницын Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Доильницын Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Доильницын Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Доильницын Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1745

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