Телесницкий Константин Григорьевич Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Телесницкий Константин Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1880

умер Около 1916

Супруги
Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна1883 г.р.
Дети
Телесницкий Дмитрий КонстантиновичОколо 1903 г.р.
Гиршман (Телесницкая) Мария Константиновна30.12.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Телесницкий Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
Около 1903

Жена: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
30.12.1907

Дочь: Гиршман (Телесницкая) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна

Смерть
Около 1916

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