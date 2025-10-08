Телесницкий Константин Григорьевич
мужской, родился Около 1880
умер Около 1916
Супруги
Дети
Телесницкий Дмитрий КонстантиновичОколо 1903 г.р.
Гиршман (Телесницкая) Мария Константиновна30.12.1907 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Телесницкий Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1907
Дочь: Гиршман (Телесницкая) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна
Смерть
Около 1916