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Лецкина Марина Борисовна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Лецкин Борис Аркадьевич

Мать: Беликова Ольга Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
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