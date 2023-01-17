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Лецкина Марина Борисовна
Лецкина Марина Борисовна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
Лецкин Борис Аркадьевич
1935 г.р.
Мать
Беликова Ольга Владимировна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Лецкин Борис Аркадьевич
Мать:
Беликова Ольга Владимировна
Самара
, Самара, Самарская область
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