Адонина- Войнова Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адонина- Войнова Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1904

Дата смерти

19.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904

Отец: Войнов Семен Кузьмич

Мать: Войнова Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Станислав Иванович

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Рождение ребёнка
25.04.1930

Дочь: Адонина Симакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович

Смерть
19.05.1974

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