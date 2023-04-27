Адонина- Войнова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1904
Дата смерти19.05.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904
Отец: Войнов Семен Кузьмич
Мать: Войнова Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адонин Станислав Иванович
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адонин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1930
Дочь: Адонина Симакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Адонин Иван Федорович
Смерть
19.05.1974