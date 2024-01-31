Войнова Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Заруцская Вера Семеновна

Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Митрошкина Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Адонина- Войнова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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