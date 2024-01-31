Войнова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Заруцская Вера Семеновна
Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Митрошкина Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Адонина- Войнова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Войнов Семен Кузьмич
Смерть
Неизвестно