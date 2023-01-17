Рожнова (Станкевич) Антонина Мортирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Станкевич) Антонина Мортирьевна

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

09.01.1956 ст.

Дата смерти

16.07.1925

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1881

Сын: Рожнов Герман Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Рожнов Никодим Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.09.1885 ст.

Сын: Рожнов Вячеслав Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
30.08.1887

Сын: Рожнов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Рожнова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.09.1896

Сын: Рожнов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение
09.01.1956 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.04.1989

Сын: Рожнов Борис Филиппович

Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожнов Филипп Порфирьевич

Смерть
16.07.1925
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
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