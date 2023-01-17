Рожнова (Станкевич) Антонина Мортирьевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1956 ст.
Дата смерти16.07.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1881
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение ребёнка
25.08.1883
Сын: Рожнов Никодим Филиппович
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение ребёнка
25.09.1885 ст.
Сын: Рожнов Вячеслав Филиппович
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение ребёнка
30.08.1887
Сын: Рожнов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Рожнова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.09.1896
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Рождение
09.01.1956 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1989
Отец ребёнка: Рожнов Филипп Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1925
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область