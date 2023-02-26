Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Васса Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Тихон Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1809

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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