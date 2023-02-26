Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Васса Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Тихон Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1809
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно