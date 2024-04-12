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Марушка Феодосия Иванова

Место рождения

Воронеж, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

01.03.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, Сумська область
Смерть
01.03.1848 ст.
Воронеж, Сумська область
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