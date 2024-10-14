Алексей Михайлович Вычислено 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Вычислено 1856

умер Неизвестно

Отец
Михаил АндреевичВычислено 1825 г.р.
Мать
Параскева ИвановнаВычислено 1825 г.р.
Супруги
Параскева ГригорьеваВычислено 1860 г.р.
Дети
Анастасия АлексеевнаВычислено 1879 г.р.
Екатерина АлексеевнаВычислено 1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Михаил Андреевич

Мать: Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Смерть
Неизвестно

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