Алексей Михайлович
мужской, родился Вычислено 1856
умер Неизвестно
ОтецМихаил АндреевичВычислено 1825 г.р.
МатьПараскева ИвановнаВычислено 1825 г.р.
Супруги
Параскева ГригорьеваВычислено 1860 г.р.
Дети
Анастасия АлексеевнаВычислено 1879 г.р.
Екатерина АлексеевнаВычислено 1884 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: Михаил Андреевич
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Смерть
Неизвестно