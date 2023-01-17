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Захарова Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1863 ст.

Дочь: Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1866

Сын: Захаров Николай Филиппович

Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1867 ст.

Сын: Захаров Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Захаров Василий Филиппович

Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1875 ст.

Сын: Захаров Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Филипп Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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