Захарова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1863 ст.
Дочь: Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1866
Сын: Захаров Николай Филиппович
Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
28.05.1867 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
04.04.1870
Сын: Захаров Василий Филиппович
Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
02.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филипп Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно