Доминика Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1866
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Бракосочетание
09.?.1877
Рождение ребёнка
01.08.1878
Сын: Афанасьев / Никитин Антон Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
14.09.1880
Сын: Афанасьев / Никитин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
23.06.1884
Сын: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
28.11.1885
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
28.11.1885
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Афанасьев / Никитин Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно