Доминика Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоминика Григорьевна

Доминика Григорьевна

avatar

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1866

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Бракосочетание
09.?.1877

Муж: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
01.08.1878

Сын: Афанасьев / Никитин Антон Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
14.09.1880

Сын: Афанасьев / Никитин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
28.11.1885

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
28.11.1885

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Афанасьев / Никитин Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close