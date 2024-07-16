Лунина Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лунин Ефим Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лунин Антон Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лунин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
13.11.1881
Сын: Лунин Филипп Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Сын: Лунин Захар Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Лунина Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
16.07.1889
Сын: Лунин Илья Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лунин Максим Сергеев
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
04.05.1891
Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов
Смерть
Неизвестно