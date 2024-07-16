Лунина Марфа Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лунин Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лунин Антон Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Лунин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
13.11.1881

Сын: Лунин Филипп Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Сын: Лунин Захар Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Лунина Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Лунин Илья Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лунин Максим Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Лунин Николай Сергеев

Отец ребёнка: Лунин Сергей Поликарпов

Ананьинская, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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