Прасковья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтев Василий Павлович

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1901

Дочь: Локтева Фекла Павловна

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1903

Сын: Локтев Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Локтев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Локтев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1920

Сын: Локтев Иван Павлович

Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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