Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1901
Дочь: Локтева Фекла Павловна
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1903
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1910
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1916
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1920
Сын: Локтев Иван Павлович
Отец ребёнка: Локтев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно