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Ефросинья Степановна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Степан Федоров

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: Прасковья Потаповна

Отец ребёнка: Тремасов Потап Александров

Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Тремасов (умер?) Сергей Потапович

Отец ребёнка: Тремасов Потап Александров

Бракосочетание
19.01.1894

Муж: Цыганов Влас Терентиьвич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Потап Александров

Смерть
Неизвестно
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