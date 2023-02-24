Ефросинья Степановна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Степан Федоров
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1890
Дочь: Прасковья Потаповна
Отец ребёнка: Тремасов Потап Александров
Рождение ребёнка
09.09.1892
Сын: Тремасов (умер?) Сергей Потапович
Отец ребёнка: Тремасов Потап Александров
Бракосочетание
19.01.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно