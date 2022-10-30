Гриппенберг Анатолий Эдуардович
мужской, родился 19.06.1856
умер 12.05.1913, Лемеши, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Супруги
Гриппенберг (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна30.08.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.05.1913
Лемеши, Велижский муниципальный район, Смоленская область