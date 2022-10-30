Гриппенберг Анатолий Эдуардович 19.06.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Гриппенберг Анатолий Эдуардович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.06.1856

умер 12.05.1913, Лемеши, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Супруги
Гриппенберг (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна30.08.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1900

Жена: Гриппенберг (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
12.05.1913
Лемеши, Велижский муниципальный район, Смоленская область

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