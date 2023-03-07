Лапаева Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаева Александра Яковлева

Лапаева Александра Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Василий Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close