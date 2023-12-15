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Юферев Феодот Феодосиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

22.01.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
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Рождение
1881 ст.

Отец: Юферев Феодосий Игнатьевич

Мать: Юферева Анна Васильевна

Смерть
22.01.1884 ст.
Загарские, Яранский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: оспа
Похороны
23.01.1884 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Ум. 22 января 1885 г., погр. 23 января 1885 г. Возраст умершего: 4 года. Причина смерти: оспа. Погребение совершили: священник Алексий Лагунов, исполняющий обязанности псаломщика Николай Селивановский... Показать все

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