Юферев Феодот Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти22.01.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Смерть
22.01.1884 ст.
Загарские, Яранский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: оспа
Похороны
23.01.1884 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Ум. 22 января 1885 г., погр. 23 января 1885 г. Возраст умершего: 4 года. Причина смерти: оспа. Погребение совершили: священник Алексий Лагунов, исполняющий обязанности псаломщика Николай Селивановский... Показать все