Стороженко Виктор Петрович 1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Стороженко Виктор Петрович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1932, Макеевка

умер 12.01.2017, Сахалин

Мать
Стороженко ЕленаНеизвестно г.р.
Отец
Стороженко ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Стороженко Эдуард Викторович18.06.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Стороженко Петр

Мать: Стороженко Елена

Макеевка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сахалин

Рождение ребёнка
12.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1958

Сын: Стороженко Эдуард Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.01.2017
Сахалин

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