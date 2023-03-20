Стороженко Виктор Петрович
мужской, родился 1932, Макеевка
умер 12.01.2017, Сахалин
МатьСтороженко ЕленаНеизвестно г.р.
ОтецСтороженко ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Стороженко Эдуард Викторович18.06.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Стороженко Петр
Мать: Стороженко Елена
Макеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Сахалин
Рождение ребёнка
12.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1958
Сын: Стороженко Эдуард Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.2017
Сахалин