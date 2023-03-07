(Чиркова) Гликерия Иванова
Место рожденияпоч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Чирков Иван Григорьев
Мать: Чиркова Васса Якимова
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762