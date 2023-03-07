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(Чиркова) Гликерия Иванова

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Место рождения

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Чирков Иван Григорьев

Мать: Чиркова Васса Якимова

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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