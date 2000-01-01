Weippert (Hess) Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weippert (Hess) Emilie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1900

Отец: Hess Gottlieb

Мать: Hess Sofie

Смерть
Неизвестно
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