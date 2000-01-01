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Weippert (Hess) Emilie
Weippert (Hess) Emilie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Hess Gottlieb
1870 г.р.
Мать
Hess (Hein) Sofie
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1900
Отец:
Hess Gottlieb
Мать:
Hess Sofie
Смерть
Неизвестно
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