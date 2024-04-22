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Охонько Артемий Никифорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

23.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1857

Отец: Охонько Никифор Николаевич

Мать: Охонько Мария Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1876

Жена: Охонько Ольга Яковлевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Дочь: Охонько Параскева Артемовна

Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: Охонько Анна Артемовна

Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1881

Сын: Охонько Василий Артемович

Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1884

Сын: Охонько Игнатий Артемович

Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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