Охонько Артемий Никифорович
Место рождения
Дата рождения23.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1857
Бракосочетание
21.01.1876
Жена: Охонько Ольга Яковлевна
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1877
Дочь: Охонько Параскева Артемовна
Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: Охонько Анна Артемовна
Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1881
Сын: Охонько Василий Артемович
Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
27.01.1884
Сын: Охонько Игнатий Артемович
Мать ребёнка: Охонько Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно