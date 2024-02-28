Охонько (Левут) Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
21.01.1876
Рождение ребёнка
25.07.1877
Дочь: Охонько Параскева Артемовна
Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: Охонько Анна Артемовна
Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович
Рождение ребёнка
30.12.1881
Сын: Охонько Василий Артемович
Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович
Рождение ребёнка
27.01.1884
Сын: Охонько Игнатий Артемович
Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович