Охонько (Левут) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Левут) Ольга Яковлевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1854

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1876

Муж: Охонько Артемий Никифорович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Дочь: Охонько Параскева Артемовна

Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: Охонько Анна Артемовна

Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1881

Сын: Охонько Василий Артемович

Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1884

Сын: Охонько Игнатий Артемович

Отец ребёнка: Охонько Артемий Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
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