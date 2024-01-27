Коновалова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Матрёна Тимофеевна

Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Тимофей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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