Коновалова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Матрёна Тимофеевна
Отец ребёнка: Коновалов Тимофей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно