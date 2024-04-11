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Асанова Васса Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

06.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Николай Некифоров

Отец ребёнка: Асанов Никифор Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Никифор Абрамов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
06.01.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 7 Стр. 169
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