Асанова Васса Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смерти06.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асанов Никифор Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
06.01.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 7 Стр. 169