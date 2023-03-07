Серкова (Денисова) Гликерья
Место рождения
Дата рождения10.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1874
Отец: Денисовъ Папа
Мать: Денисова Ирина
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Серковъ Григорій
Рождение ребёнка
20.11.1895
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорій
Рождение ребёнка
21.08.1897
Дочь: Самохина Васса
Отец ребёнка: Серковъ Григорій
Рождение ребёнка
09.09.1902
Сын: Серковъ Иванъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорій
Рождение ребёнка
04.11.1904
Сын: Серковъ Георгий
Отец ребёнка: Серковъ Григорій