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Серкова (Денисова) Гликерья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1874

Отец: Денисовъ Папа

Мать: Денисова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Серковъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1895

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1897

Дочь: Самохина Васса

Отец ребёнка: Серковъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Серковъ Георгий

Отец ребёнка: Серковъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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