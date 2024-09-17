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(Любимова) Ксения Иосифовна

Место рождения

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1906

Отец: Любимов Иосиф Филаретович

Мать: Любимова Мария Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1906 год | 2
Крещение
13.01.1906
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1906 год | 2
Смерть
Неизвестно

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