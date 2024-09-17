(Любимова) Ксения Иосифовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1906
Отец: Любимов Иосиф Филаретович
Мать: Любимова Мария Павловна
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1906 год | 2
Крещение
13.01.1906
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1906 год | 2
Смерть
Неизвестно